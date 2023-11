Scott Pilgrim Takes Off, l'autore spiega QUELL' episodio: 'Il film complicó la mia vita'

Scott Pilgrim Takes Off ha presentato al pubblico di Netflix una versione del tutto nuova dell’opera originale. Descrivendo i processi che lo hanno portato a scrivere un quinto episodio molto metanarrativo, Bryan Lee O’Malley ha spiegato come il successo del film di Edgar Wright abbia influito sul suo rapporto con la sua creazione a fumetti.

Dopo aver riportato le parole di Bryan Lee O’Malley a proposito dei cambiamenti in Scott Pilgrim Takes Off, condividiamo le sue considerazioni sull’improvvisa popolarità della sua storia e dei personaggi da lui creati, in seguito all’uscita del film del regista di Baby Driver, capace di far diventare Scott Pilgrim un fenomeno di culto conosciuto a livello globale.

Il quinto episodio della serie animata è un concentrato di metanarrazione, attraverso il quale, l’autore ha voluto condividere con il pubblico e con i personaggi le proprie contrastanti sensazioni in seguito al successo mainstream del film.

Queste le parole di O’Malley: “Il film è arrivato e ha complicato la mia vita in molti modi, perché è diventato una pietra miliare delle discusioni online. Tutti parlano di Scott Pilgrim e tutti sembrano avere un’opinione su Scott Pilgrim. Non posso più entrare in uno spazio online senza sentire parlare di Scott Pilgrim. Mi piaceva l’idea di portare un elemento meta nel mondo di Scott Pilgrim in cui i miei sentimenti complicati su un film possono diventare complicati per tutti nella storia stessa. Era l’episodio più frivolo e sciocco. Ma contiene anche un sacco di emozioni”.

Chiedendovi se abbiate visto l’episodio in questione e, nel caso, come vi sia sembrato, vi lasciamo alle parole dello stesso O’Malley a proposito del nuovo arco narrativo di Knives Chau in Scott Pilgrim Takes Off.