Scott Pilgrim Takes Off avrà una seconda stagione? L'autore non è ottimista

Scott Pilgrim si sta rivelando un grande successo sia dal punto di vista dei numeri che per quanto riguardi le recensioni della critica e del pubblico. Vista la calorosa accoglienza, in molti si stanno già chiedendo se e quando la serie creata da Bryan Lee O’Malley potrà avere una seconda stagione. L’autore ha dato una prima risposta in merito.

Dopo aver parlato del nuovo ruolo di Knives Chau in Scott Pilgrim Takes Off, l’autore del fumetto originale e della serie animata Netflix ha dovuto rispondere alle prime domande riguardo un’eventuale seconda stagione dello show.

Nonostante Scott Pilgrim Takes Off, infatti, racconti una storia autoconclusiva, in grado di cambiare prospettiva alla trama raccontata nell’opera originale, molti fan e addetti ai lavori si stanno già chiedendo se ci sarà un futuro per i personaggi del fumettista canadese.

Queste le parole dell’autore, a tal proposito: “Mi piace prendere la vita come viene. Se lo show avrà un grande successo e se la gente ne chiederà ancora, forse mi convincerò a continuare la storia. Al momento non abbiamo ancora pensato a qualcosa che vada oltre la prima stagione. Voglio davvero vedere come la prenderanno i fan. Spero che piaccia loro. Ma spero anche che non piaccia così tanto da costringermi subito a fare un’altra stagione”.

Parole che non chiudono del tutto la porta, sebbene O’Malley risulti molto impegnato nella stesura di due nuovi lavori a fumetti, una graphic novel dal titolo Worst World e la serie Snot Girl, cominciata nel 2018.

In attesa di poter sapere qualcosa di più sulla possibilità di vedere una seconda stagione della serie, vi lasciamo alle parole di O’Malley a proposito di un episodio particolare di Scott Pilgrim Takes Off.