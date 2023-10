Scott Pilgrim Takes Off: al via la guerra degli ex nel trailer di Netflix

Scott Pilgrim Takes Off è la nuova serie Netflix dedicata al personaggio delle tavole a fumetti realizzate da Bryan Lee O'Malley. Lo spettacolo riunirà alcuni membri del cast che hanno partecipato al film di Edgar Wright nel 2010, che stavolta torneranno per doppiare i personaggi da loro portati in live action, ma le sorprese non sono finite.

La nuova serie, il cui debutto è previsto sulla piattaforma Netflix il prossimo 17 novembre, si è mostrata nuovamente con un più corposo trailer da due minuti, rilasciato durante il recente Comic Con di New York e che voi potete recuperare andando in calce a questa notizia.

Durante il panel dedicato a Scott Pilgrim Takes Off in oltre, è stato ufficializzato il ritorno di Julian Cihi che tornerà per doppiare i personaggi dei gemelli Katayanagi (Kyle e Ken).

Nel video mostrato gli appassionati vengono riportati a Toronto "Non molto tempo fa", quando Scott chiede di uscire a Ramona, ma per farlo prima dovrà sconfiggere i suoi sette malvagi ex. Ecco quindi che sentiamo ancora di più il suonare della chitarra elettrica e battaglie incredibili.

Lo spettacolo promette davvero qualcosa di imperdibile per chiunque sia cresciuto con il film o con le tavole originali di O'Malley, pubblicate ormai una ventina di anni fa. Voi che ne pensate?

