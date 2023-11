Scott Pilgrim Takes Off, il nuovo poster è tutto per Scott e Ramone Flowers

Era il lontano 2008 quando nelle sale uscì la primissima, e ad ora unica, trasposizione live-action di Scott Pilgrim. Ma le avventure del ragazzino che combatte i sette perfidi fidanzati dell'amata Ramona affascina il pubblico da ben prima, grazie alle storie originali di Bryan Lee O'Malley.

Ultimamente però, come se il recente trailer di Scott Pilgrim Takes Off non fosse bastato a far salire alle stelle l'attesa dei fan verso questa nuova iterazione del franchise, è stato rilasciato anche un nuovo poster di quella che sarà una nuova serie distribuita direttamente sulla piattaforma Netflix.

Lo show uscirà il prossimo 17 novembre e promette di regalare al pubblico ancora una volta molte emozioni, per i più nostalgici date anche dal ritorno del cast originale della pellicola di Edgar Wright, qui stavolta impegnate nel prestare la loro voce ai personaggi che hanno portato sul grande schermo.

In una recente intervista con il Los Angeles Times, il creatore Bryan Lee ha parlato di come sia nata l'idea per Scott Pilgrim Takes Off: "Ho sempre amato gli anime, ci sono cresciuto e non avrei mai pensato che un giorno avrei avuto la possibilità di crearne uno o anche solo di essere a diretto contatto con il suo processo realizzativo".

Voi che ne dite? Nel mentre che in calce potete osservare il nuovo poster della serie animata, ecco la nostra recensione di Scott Pilgrim vs The World.