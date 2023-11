Scott Pilgrim Takes Off, spiegazione del finale: cosa è successo a Scott?

Come sapranno già tutti coloro che hanno visto la nuova versione anime, c'è una differenza sostanziale tra Scott Pilgrim serie e il film di Edgar Wright uscito nel 2010, così come rispetto alla serie a fumetti di Bryan Lee O'Malley. Gli eventi della storia vengono quindi raccontati attraverso una nuova prospettiva. Ecco la spiegazione del finale.

L'amata storia del giovane indie rocker di Toronto che affronta i sette malvagi ex della ragazza dei suoi sogni è stata profondamente modificata non solo per riflettere meglio lo spirito del 2020, ma anche per raccontare una storia completamente diversa. Non è ancora chiaro se Scott Pilgrim Takes Off avrà una Stagione 2.

Invece di combattere contro gli ex e le ex del passato di Ramona Flowers (Mary Elizabeth Winstead), questa nuova versione di Scott Pilgrim (Michael Cera) perde la sua prima battaglia contro il malvagio ex numero 1, Matthew Patel (Satya Bhabha) e muore, lasciando dietro di sé solo pochi spiccioli, come in un videogioco. O forse no?

La trama della serie prevede che Ramona creda che il ragazzo con cui ha avuto un solo appuntamento non sia in realtà morto, ma sia stato rapito da uno dei suoi malvagi ex.

Ramona ha ragione, naturalmente, ma solo fino a un certo punto. Il vero rapitore di Scott non è qualcuno che lei ha frequentato in precedenza, ma una forza molto più misteriosa. Per capire chi sia questa persona, Ramona passa cinque degli otto episodi di Scott Pilgrim Takes Off a interrogare e combattere personaggi del calibro di Lucas Lee (Chris Evans), Todd Ingram (Brandon Routh) e Roxie Richter (Mae Whitman), tutte persone che ha lasciato a un certo punto della sua vita. Nell'episodio 7, "2 Scott 2 Pilgrim", si scopre ciò che è realmente accaduto a Scott.

Scott è stato in realtà rapito da una versione più vecchia di se stesso che vuole impedirgli di uscire con Ramona. Ora che ha quarant'anni, il vecchio Scott è devastato dal loro divorzio e non può pensare di lasciare che il suo io più giovane viva la loro relazione solo per finire come lui. Così, con l'aiuto dei gemelli Katayanagi (Julian Cihi), due ex di Ramona di cui alla fine diventa buon amico, e del loro robot supertecnologico, apre un portale nel tempo per portare Scott nel futuro e convincerlo a non uscire con la ragazza dei suoi sogni.

Scott, tuttavia, non è esattamente convinto. Avendo assistito alla totalità della sua relazione con Ramona attraverso la VR, prega il vecchio Wallace Wells (Kieran Culkin) di portarlo a casa della sua amata. Una volta lì, scopre che Ramona ha sviluppato un piano di riserva per ricordare a Scott i bei momenti trascorsi insieme. Dopo aver messo le mani su un libro di memorie scritto dal vecchio giovane Neil (Johnny Simmons), è tornata indietro nel tempo e ha scritto una sceneggiatura sulla lotta di Scott contro i suoi malvagi ex e sulla loro inevitabile storia d'amore - la sceneggiatura che è diventata un film poi accantonato e poi una commedia musicale adattata al palcoscenico da Stephen Stills (Mark Webber) e Knives Chau (Ellen Wong).

Ramona è convinta che il suo piano sia fallito, poiché il film di Scott Pilgrim non è mai arrivato nelle sale. Tuttavia, avendo visto i suoi sforzi per ritrovarlo in passato, il giovane Scott la convince a riportarlo indietro nel tempo per poter ricucire i rapporti con la giovane Ramona. Dopo averle raccontato tutto quello che è successo, la coppia decide di riprendere da dove si era interrotta. Purtroppo c'è qualcosa che li ostacola, letteralmente: ogni volta che si avvicinano per baciarsi, un campo di forza impedisce alle loro bocche di toccarsi e li allontana l'uno dall'altra.

Ramona e Scott non sanno cosa fare. Ma mentre si siedono a guardare lo spettacolo, un'esplosione nel teatro li porta, insieme a tutti i loro amici, in un luogo sconosciuto e isolato. Inizialmente, tutti credono che l'esplosione sia stata causata dalla dinamite che Gideon ha installato nel teatro per sabotare Matthew. Tuttavia, diventa presto chiaro che non si trattava di un'esplosione normale e che il responsabile non è altri che uno Scott ancora più anziano, che ha avvelenato il giovane Scott con delle nanomacchine per impedirgli di baciare Ramona.

Avendo fallito nel convincere Scott a stare lontano da Ramona, ha intenzione di picchiare a sangue il suo giovane sé stesso per risparmiargli lo strazio che un giorno vivrà. Ma Scott non si arrenderà senza combattere, e non combatterà da solo.

Per fortuna, arriva anche la Ramona ancora più anziana a fermare la carneficina. Dopo aver rimproverato il vecchio Scott per essersi crogiolato nel suo dolore invece di lottare per il loro amore, la vecchia Ramona apre il suo cuore alla se stessa più giovane e ammette di non essersi mai disinnamorata di Scott Pilgrim. Tuttavia, ha l'abitudine di abbandonare le persone che ama di più. Ramona ripensa alle relazioni con i suoi cosiddetti ex malvagi e si rende conto che c'è davvero uno schema. Alla fine, ammettendo i suoi difetti, abbraccia anche la vecchia Ramona e le due diventano un'entità unica e luminosa.

Dopo aver ferito per anni coloro che amava per non essere ferita a sua volta, Ramona trova finalmente il coraggio di rompere il circolo vizioso e, così facendo, è in grado di rispedire anche lo Scott ancora più anziano nel suo malandato appartamento del futuro, dove dovrà imparare che deve lottare per le cose e le persone che ama. Nel passato, il giovane Scott dovrà imparare la stessa lezione, poiché l'entità luminosa che ora è Ramona lo spinge a non lasciarla andare.

Grazie al potere conferitole dal riconoscere i propri errori, Ramona si divide ancora una volta in due e, negli anni Duemila, lei e Scott possono finalmente scambiarsi un bacio.