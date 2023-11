Scott Pilgrim Takes Off, l'ultimo trailer celebra l'amore tra Scott e Ramona!

Ormai è passato più di un decennio da quando il pubblico ha conosciuto su carta le avventure di Scott Pilgrim e Ramona Flowers, nonostante questo però gli ancora molti appassionati non hanno mai smesso di sperare in nuove trasposizioni dedicate al franchise, ed a quanto pare facevano bene.

Come se infatti non bastasse il nuovo poster dedicato a Scott Pilgrim Takes Off, Netflix ha deciso di rilasciare nelle ultime ore anche un nuovo trailer dedicato alla nuova serie animata dedicata all'opera di Bryan Lee O'Malley.

Lo show ha nei mesi portato i fan a rimanere decisamente incuriositi in attesa del suo debutto, questo anche grazie alla notizia ormai certa che a dare la voce ai personaggi torneranno proprio gli attori che li hanno impersonati nell'adattamento live-action del 2008 diretto da Edgar Wright e che ancora oggi non è stato certo dimenticato.

Scott Pilgrim Takes Off arriverà su Netflix il prossimo 17 dicembre ma già attraverso il numeroso materiale promozionale rilasciato ci si può fare un'idea di quelle che saranno le sorprese che ci riserverà. Colori sgargianti ed un animazione molto vicina allo stile di un anime faranno da padroni per dare vita ancora una volta alla storia che tutti conosciamo, ma che non smettiamo mai di seguire con passione.

Voi che cosa vi aspettate? Se ve la foste persa ecco la nostra recensione di Scott Pilgrim vs The World.