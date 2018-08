Scream: Mary J. Blige entra nel cast della terza stagione della serie targata MTV

Continua ad arricchirsi il cast della terza stagione di Scream, serie televisiva targata MTV. The Hollywood Reporter ha infatti annunciato che la candidata all'Oscar Mary J. Blige si è unita al rinnovato cast di protagonisti nei panni di Sherry Elliott, madre dello scapestrato Delon.

Il nuovo arco narrativo dello show, il cui debutto era previsto per il mese di marzo, è ambientato ad Atlanta ed è incentrato sulle vicende di Delon (RJ Cyler), stella della squadra locale di football il cui tragico passato torna a perseguitarlo, mettendo a serio pericolo i suoi piani per il futuro e la vita dei suoi amici.

La terza stagione di Scream è stata pensata come un totale reboot diviso in sei episodi che vedrà un cast nuovo di zecca e nuovi produttori esecutivi. Tra i protagonisti figurano anche Keke Palmer, Tyler Posey, Tyga, Gloria Whigham, Jessica Sula, C.J. Wallance, and Giullian Yao Gioiello.

Brett Matthews di Supernatural sarà lo showrunner e porterà la serie in una direzione totalmente opposta rispetto a quanto visto fino ad ora. Sempre per restare in team Scream, vi ricordiamo che Neve Campbell, interprete di Sidney Prescott, ha dichiarato che un quinto capitolo della saga vedrà difficilmente la luce sul grande schermo.

La causa sarebbe da imputare alla scomparsa di Wes Craven, regista dell'intero franchise horror, avvenuta nel 2015.