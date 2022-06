Scream Queens, Emma Roberts vuole una terza stagione: 'è il momento giusto'

Sebbene sia andato in onda solo per due stagioni, la serie del creatore di American Horror Story Ryan Murphy si è guadagnata un seguito appassionato per la sua miscela di umorismo e orrore. Il sogno di una terza stagione è sempre stato nella testa di Murphy e ora anche Emma Roberts si unisce al regista, esprimendo la sua opinione a riguardo.

L'attrice, che ha interpretato Chanel Oberlin nella serie, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Scream Queens 2, continua ad essere toccata dall'impatto che il suo personaggio ha avuto sul pubblico, con nuovi fan che scoprono lo spettacolo anno dopo anno. A questo proposito, la Roberts pensa che sia arrivato il momento giusto per andare avanti con una terza stagione, nonostante la decisione sia fuori dalla sua portata.

"Voglio dire, ascolta, voglio una stagione 3 di Scream Queens e penso che ora sia il momento. Non so chi sia responsabile del sì o del no, ma sì, dovremmo farlo accadere", ha condiviso la Roberts in una recente intervista a ComicBook.com. "Sono così felice che la gente la ami ancora così tanto, onestamente, ci siamo divertiti così tanto a realizzarla e il fatto che vedo ancora ragazze e ragazzi travestirsi da Chanel Oberlin per Halloween, mi scalda il cuore."

Per concludere, vi rimandiamo alla nostra recensione di Little Italy Pizza, la commedia con protagonisti Emma Roberts e Hayden Christensen.