Scream: la sceneggiatura mai realizzata per la serie, da lasciare a bocca aperta

Sì, Scream ha prodotto anche una serie. Per i fan dello slasher non sarà una novità, ma per tutti gli altri che potrebbero storcere il naso c'è una notizia. La sceneggiatura originale per le ultime stagioni è stata resa pubblica nei minimi dettagli e sarebbe stata qualcosa di assurdo. Ecco perché non fu mai realizzata.

No, negli ultimi anni non abbiamo assistito solamente al ritorno dello slasher ideato da Wes Craven su grande schermo, con un quinto capitolo ricchissimo di easter egg e citazioni a Scream. Per molti potrebbe suonare come una novità, ma una serie è andata avanti in parallelo fino alla sua terza stagione, sulla quale gli showrunner hanno rivelato i piani originali di sceneggiatura che avrebbero compreso anche un quarto blocco di episodi. All’inizio della terza, i fan avrebbero visto Emma (Willa Fitzgerald) tornare a Lakewood, nonostante avesse cercato di lasciare la sua città natale e ricominciare da capo dopo che gli omicidi erano ricominciati.

In questo modo, Lakewood avrebbe funto da contraltare di Woodsboro su piccolo schermo, rendendo Emma l’equivalente della last woman standing. Con il progredire della terza stagione, i fan avrebbero iniziato a sperimentare anche nella serie un elemento strutturale dei film, vista l’intenzione degli showrunner Michael Gans e Richard Register di spingere la sceneggiatura verso un impianto metacinematografico. Il ritorno di Emma sarebbe andato di pari passo con nuovi omicidi e con gli altri personaggi sopravvissuti nelle stagioni precedenti costretti ad affrontare il loro trauma e il loro dolore.

C’era anche un’idea precisa per una citazione a un capolavoro dei thriller-horror, come è stato per quella clamorosa citazione di Scream 5 a Tarantino: “Avevamo in mente questa immagine alla Il silenzio degli innocenti. Qualcuno stava compiendo gli omicidi su ordine di Kieran e l'unica persona a cui avrebbe detto cosa stava succedendo era Emma. Quindi i due si sarebbero incontrati e avrebbero dovuto sedersi faccia a faccia, mentre gli omicidi sarebbero continuati. Sarebbe stata una corsa contro il tempo per impedire che ciò accadesse, mentre lei era seduta con lui".

Gli sviluppi poi si contorcono, i confini tra colpevole e innocente iniziano a confondersi e i personaggi continuano a morire. Tutti i personaggi, in un modo o nell’altro, sarebbero morti, almeno fino a che una parola specifica non sarebbe stata pronunciata: "Taglia". A quel punto ci si rende conto che quelle scene altro non erano che le riprese di Scream: The Television Series, almeno fino a quando l'attore che interpreta Kieran non viene ucciso sul serio mentre torna nel suo camerino.

Un’idea davvero sfaccettata, che però non ha mai visto la luce visto che la terza stagione è ricominciata con un cast e una trama completamente nuovi. A detta degli showrunner, sembrerebbe che il veto sia arrivato da MTV, che non era d’accordo con l’idea che stavano sviluppando e aveva timore che la trama sarebbe suonata come un tradimento per i fan dei film. Se chiedete a noi, sembra invece molto in linea. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti!