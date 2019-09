Gli script di Crisi sulle Terre Infinite sono finalmente pronti!

Impazienti di scoprire il destino dell'Arrowverse? Manca davvero poco all'uscita del crossover Crisi sulle Terre Infinite, e i primi a non stare nella pelle sembrano proprio i produttori dello show, almeno a giudicare dall'entusiasmo di Marc Guggenheim.

Dando un'occhiata al profilo Twitter del produttore notiamo infatti un post con una foto ritraente quelle che sembrerebbero essere le stampe dei copioni dei cinque episodi della Crisi, con una didascalia alquanto eloquente: "Sei show. Cinque episodi. Una sola epica".

Nessuna frase criptica, dunque: Guggenheim ha praticamente confermato che le sceneggiature degli episodi del crossover sono pronte e che non resta altro da fare che chiamare troupe e attori e mettersi al lavoro. L'autunno 2019 d'altronde è ormai alle porte, e ogni giorno che passa segna l'inesorabile avvicinarsi del momento in cui Superman, Supergirl, Arrow, Flash e squadra al completo dovranno unire le loro forze per sconfiggere l'Anti-Monitor.

Qualcuno intanto ha evidentemente fatto voto di sincerità: il Superman dello show, Tyler Hoechlin, ha infatti candidamente ammesso di non aver mai guardato neanche un film sul supereroe originario di Krypton. Nonostante ciò, più voci si sono rincorse sul possibile ingaggio dell'attore proprio come volto di un nuovo Superman cinematografico. Chissà che in quel caso il buon Tyler non decida di dare un'occhiata ai suoi predecessori!