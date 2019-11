Lo script di Game of Thrones svela il mistero dietro il rapporto tra Jaime e Brienne

La coppia Jaime/Brienne è stata uno degli aspetti di Game of Thrones che tanto ha permesso ai fan di fantasticare lungo le varie stagioni dello show, fino a giungere al tanto atteso (per parte del fandom, almeno) culmine nel corso dell'ottava e conclusiva stagione.

Quando il rampollo di casa Lannister e Brienne sono finalmente finiti a letto insieme, infatti, per tanti fan che hanno gioito ce ne sono stati altrettanti che non sono riusciti a trovare credibile la situazione o, almeno, a considerare grottesco il modo in cui gli sceneggiatori abbiano gestito la cosa.

Certo è che ai primi è toccato poi un brusco risveglio, esattamente come alla stessa Brienne: ricordiamo tutti, infatti, come un Jaime appena sveglio non abbia perso tempo la mattina dopo a montare a cavallo per far ritorno dall'amata Cersei. Una svolta che lasciava intendere come, anche nel momento della decisione di andare fino in fondo con Brienne, Jaime abbia sempre pensato di tornare da Cersei alla prima occasione.

La sceneggiatura dell'episodio, in realtà, fa chiarezza su quest'aspetto: nello script leggiamo infatti che, durante la notte, "Brienne dorme un sonno felice, ubriaca e sverginata. Jaime, invece, non riesce a dormire. Ha appena contribuito a salvare il mondo. Perché, allora, si sente un traditore?". Il sentimento di aver tradito la sorella/amante, dunque, sembrerebbe essersi fatto largo nella testa e nel cuore del cavaliere soltanto dopo aver ceduto a Brienne che, quindi, non era inizialmente sua intenzione abbandonare. Al cuor, però, non si comanda.

