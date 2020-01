Scrivere il finale di Arrow è stato molto difficile per lo sceneggiatore Marc Guggenheim

Continuano le dichiarazioni di Marc Guggenheim, creatore della serie. Dopo aver rivelato che il finale di Arrow onorerà tutti i personaggi ora parla di quanto sia stato difficile scrivere l'epilogo dopo gli eventi di Crisi Sulle Terre Infinite.

Se avete visto il crossover saprete che Oliver Queen si è sacrificato per il bene comune. Nelle ultime due puntate di Arrow la serie si è ritrovata dunque nell'imbarazzo di non avere più un vero e proprio protagonista. Le vicende si sono spostate sul futuro degli altri personaggi, pronti ad accogliere il testimone lasciato loro dall'eroe. Nell'ultima puntata, a quanto pare, Arrow tornerà grazie alla presenza di flashback ma non deve essere stato facile scrivere l'epilogo di una storia nella quale il protagonista è già morto.

Marc Guggenheim ne parla su comicbook.com: "È sicuramente stata una sfida in più, mettiamola così. Sicuramente ha richiesto la presenza di un tipo diverso di finale. La buona notizia è che avevamo in cantiere questo piano da oltre un anno, quindi c'è stato molto tempo per pensarci. È stato un lungo periodo che ci ha permesso di buttare giù delle idee e di rivederle. Abbiamo abbracciato l'idea che questo sarebbe stato più che altro un epilogo, come una sorta di finale a coda, e non un finale in cui tutto esplode e la linea narrativa principale si risolve. Ci sono molti modi per chiudere una serie. Questo è probabilmente uno dei più anticonformisti, poiché ci siamo posti una sfida non convenzionale."

L'ideatore della serie si è poi soffermato sui flashback che saranno presenti nel finale, e che a quanto pare si riferiranno a fatti avvenuti durante la prima stagione. Ha affermato che ciò costituiva un grande tributo all'uso di questa tecnica, molto utilizzata nel corso delle varie stagioni, e allo stesso tempo permetteva alla storia di ricollegarsi alle proprie origini, chiudendo così un cerchio avviato molti anni prima.

Per dare un'occhiata alla conclusione vi rimandiamo al trailer promo del finale di Arrow.