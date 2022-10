Scrubs, 18 accuse di aggressioni sessuali: il produttore Eric Weinberg esce su cauzione

Peggiora di giorno in giorno la posizione di Eric Weinberg in sede processuale. Già arrestato per accuse di aggressioni e molestie sessuali, il produttore di Scrubs era già uscito una volta su cauzione. Ora fa fronte a un nuovo arresto e alle accuse che si moltiplicano settimana dopo settimana: il totale, finora, è di 18.

Continua l’iter processuale per il produttore di Scrubs che diversi procuratori distrettuali stanno tentando di portare in giudizio per presunte accuse di aggressioni sessuali e cattiva condotta fin dal 2014. In quel caso fu accusato di stupro da una giovane di 22 anni, ma il tribunale rifiutò di istruire il caso per insufficienza di prove. Due anni dopo, nel 2016, questo impasse si ripeté a seguito di nuove accuse.

Poi, in estate, la svolta per volere di una vera e propria class action: a oggi sono 18 le accuse raccolte nel caso che porterà Weinberg in giudizio il 25 ottobre, data fissata per l’udienza. Già rilasciato su cauzione Weinberg ha visto moltiplicarsi le accuse una dopo l’altra nelle settimane successive, con numerose donne che hanno deciso di venire allo scoperto con le loro testimonianze. Anche per questo, solo ieri Weinberg era stato nuovamente arrestato e oggi esce su cauzione fissata a 5 milioni di dollari, nonostante il procuratore distrettuale avesse chiesto che rimanesse in carcere.

La mozione è stata respinta dal giudice, che ha concesso a Weinberg la cauzione ma ha anche fissato, dopo anni dall’inizio di questi scandali, una data ravvicinata per fare definitivamente luce su queste accuse.