Scrubs, Angelo Maggi a Everyeye: 'in arrivo una sorpresa incredibile insieme al cast'

Il doppiatore Angelo Maggi ha prestato la sua voce al dottor Perry Cox (John C. McGinley) per le nove stagioni della fortunata serie televisiva statunitense Scubs ed intervistato ai nostri microfoni su Twitch ci ha rivelato che qualcosa bolle in pentola in occasione del ventennale dello show.

Zach Braff ha interpretato il protagonista John Michael "J.D." Dorian mentre lo show seguiva le avventure di alcuni specializzandi e dei loro acuti supervisori.



“C’è una bellissima sorpresa che stiamo preparando per gli appassionati di Scrubs. Nel 2021 si celebra il ventennale e stiamo preparando una sorpresa incredibile, di cui non voglio rivelare niente ancora, però sarà una sorpresa veramente grossa e importante che si collegherà anche agli Stati Uniti e al cast. Vi posso rivelare il mese in cui ricorre il ventennale, ottobre 2021” ha detto Maggi.



La notizia farà felice sicuramente tutti i fan dello show, a questo punto possiamo ipotizzabile una reunion o un revival della serie che ha debuttato il 2 ottobre 2001 ed è andata in onda per nove stagioni concludendosi nel 2010. Creata da Bill Lawrence, è stato uno degli spettacoli di maggior successo nella storia della televisione, se siete curiosi date un'occhiata al nostro approfondimento sul significato del titolo di Scubs.

Sarah Chalke ha detto che sarebbe meraviglioso realizzare un film di Scrubs e che ci sono state moltissime discussioni a questo proposito, che sia un film, un revival o qualsiasi altra cosa voi che cosa ne pensate di questa notizia? Noi siamo molto entusiasti e curiosi di scoprire che cosa ci aspetta!