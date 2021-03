Scrubs: che fine ha fatto il cast dell'amatissima serie tv?

Dal suo debutto nel 2001, Scrubs ha stabilito un nuovo standard per le serie comedy. Questa mostrava un cast fantastico e delle storie ancora fortemente attuali. Proprio gli attori, grazie al successo della serie, hanno continuato nel mondo dello spettacolo con meritevoli risultati.

Vediamo insieme che fine hanno fatto i principali attori del cast della celebre serie televisiva Scrubs.

Iniziamo con Zach Braff, l'interprete di J.D. Dopo la fine di Scrubs nel 2010, l'attore ha continuato nel suo multiruolo di recitazione-regia-sceneggiatore pubblicando Wish I Was Here nel 2014 con Kate Hudson e Going in Style nel 2017 con Morgan Freeman. Nel 2018, Braff ha recitato nella commedia della ABC Alex, Inc., in cui è stato anche produttore esecutivo e regista. L'ultimo ruolo in un film è stato in The Disaster Artist del 2017, ma ha in programma numerosi progetti, tra cui The Comeback Trail con Robert DeNiro e il thriller Tiburon con Paula Patton.

Il migliore amico di J.D., Chris Turk, era interpretato da Danald Faisone che dopo Scrubs ha recitato nella commedia TV The Exes dal 2011 al 2015 ed è apparso in più episodi di spettacoli come Drunk History, House of Lies, Ray Donovan e Undateable che lo hanno riunito con il creatore di Scrubs Bill Lawrence. Recentemente è apparaso nella serie ABC Emergence come l'ex marito Alex di Jo Evans. Faison è anche un doppiatore prolifico, ma dal punto di vista cinematografico lo ricordiamo soprattutto per Pitch Perfect, Kick-Ass 2, Little Evil e Wish I Was Here di Braff.

Sarah Chalke (Elliot Reid) ha interpretato un altro medico dopo Scrubs, nei panni di Stella Zinman, una dermatologa nonché l'interesse amoroso di Ted Mosby in How I Met Your Mother. Ha anche recitato in serie di breve durata come Mad Love e How to Live with Your Parents (For the Rest of Your Life), oltre alla serie Netflix Friends From College. Chalke si è riunita con la co-star di Scrubs Christa Miller in un ruolo ricorrente in Cougar Town, co-creata da Bill Lawrence di Scrubs. Potreste anche riconoscere la sua voce in progetti animati come Rick and Morty e Paradise PD. Recentemente l'abbiamo vista nei panni di Becky in Roseanne anche nel revival del 2018, ma nel ruolo di Andrea. È anche apparsa in un episodio dello spin-off nello stesso anno. Potrete vederla, infine, nella serie drammatica di Netflix Firefly Lane con Katherine Heigl.

Judy Reyes (Carla Espinosa) è stata l'unico membro del cast principale a non tornare per la nona stagione di Scrubs. Probabilmente, però, avrete avuto modo di verla in altre produzioni televisive come Devious Maids andata in onda dal 2013 al 2016, e poi ha avuto ruoli in Jane the Virgin, Fresh Off the Boat, Searh Party, Succession e altro ancora. Ora è un regolare personaggio della serie Claws e recentemente ha anche ripreso il suo ruolo di Ramona nella premiere della quarta stagione One Day at a Time. La Reyes può anche essere vista nel film drammatico Sorta Like a Rock Star.

John C. McGinley ha ricoperto il ruolo del duro Dr. Cox in Scrubs. L'attore ha avuto parti importanti in film classici come Office Space, Platoon e Wall Street. Dopo Scrubs, è apparso nei film 42 e Battle of the Sexes e ha avuto ruoli ricorrenti in Burn Notice e in Chicago P.D. Recentemente ha anche recitato nel suo spettacolo Stan Against Evil.

Christa Miller è diventata famosa per aver interpretato Jordan Sullivan, l'ex moglie del dottor Cox in Scrubs, creata da suo marito Bill Lawrence. È anche apparsa in altri progetti di Lawrence. Dal 2009 al 2015, ha interpretato Ellie, la migliore amica sarcastica di Jules in Cougar Town, che Lawrence ha co-creato. Ha anche avuto ruoli in Clone High, Undateable e Wiskey Cavalier, tutti con Lawrence nei panni di co-creatore o produttore esecutivo.

Neil Flynn è stato l'arma segreta di Scrubs per tutta la durata dello show. Dopo la fine della serie, Flynn ha trovato un'altra troupe comica per interpretare il patriarca Mike Heck nella commedia per famiglie della ABC The Middle, con Patricia Heaton. Dal 2018 al 2019, ha anche recitato nella sitcom della NBC Abby's, che ha segnato la diciottesima stagione consecutiva dell'attore in TV. Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso), invecem ha continuato a interpretare Chick, il padre di Courteney Cox in Cougar Town, e ha anche recitato in due episodi di Una serie di sfortunati eventi di Netflix nel 2018.

Nipote della star di Ritorno al futuro Christopher Lloyd, Sam Lloyd è apparso in spettacoli come 3rd Rock from the Sun e Spin City prima di interpretare l'amabile e triste avvocato Ted. Dopo Scrubs, Lloyd è apparso in numerose commedie, come The Middle, riunendolo con l'ex co-protagonista Neil Flynn, Marry Me, Dr. Ken e Alex, Inc. All'attore è stato diagnosticato un cancro nel 2019 e nell'aprile del 2020 è purtroppo deceduto.

Sembra che apparire su Scrubs significhi un posto garantito nelle altre opere di Lawrence. Uno dei primi ruoli di Robert Maschio è stato nella serie Spin City per poi seguire con il ruolo del chirurgo Todd in Scrubs. Poi è apparso in Cougar Town e Undateable. Nel 2015, Maschio ha recitato nel thriller erotico Lifetime Lethal Seduction, mentre il suo ultimo ruolo televisivo è stato come special guest in Bones. Di recente Maschio è diventato un agente immobiliare che lavora nella zona di Los Angeles, ma ancora pubblica spesso su Instagram le foto dei suoi giorni in Scrubs.

Aloma Wright ha avuto parti in Power Rangers in Space, Ally McBeal, Girlfriends e altri progetti prima di interpretare l'infermiera dura come un chiodo Laverne Roberts in Scrubs. Poi, ha interpretato un'altra infermiera, Maxine Landis, in Days of Our Lives dal 2008 al 2015. Ha anche avuto ruoli ricorrenti in Private Practice, The Soul Man, The Guest Book, Suits e, più recentemente, Young Dylan nel 2020.

Zac Braff ha ricordato Sam Lloyd, unendosi ai saluti che ha ricevuto la famiglia nelle ultime ore per l'improvvisa scomparsa del collega e amico conosciuto sul set di Scrubs. Sono passati undici anni dalla fine della famosa serie tv, e vi invitiamo a riscoprirla ripercorrendo la storia e il successo immortale di Scrubs.