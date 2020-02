Scrubs: il cast si riunirà per celebrare i 10 anni dal finale della serie

Scrubs è una serie cult e rimarrà nella memoria collettiva ancora per un bel pezzo. Strano a dirsi, ma sono già passati dieci anni dall'episodio finale e quest'anno gli attori torneranno a parlare della serie in occasione degli ATX Television Festival.

L'evento televisivo si svolgerà ad Austin, in Texas, tra il 4 e il 7 giugno 2020. A presenziare saranno l'ideatore Bill Lawrence, e tutti gli attori protagonisti: Zach Braff (J.D), Sarah Chalke (Elliot Reid), Donald Faison (Chris Turk), John C. McGinley (il dottor Cox), Judy Reyes (Carla), Neil Flynn (lo scorbutico inserviente) e Christa Miller (Jordan, ex-moglie del dottor Cox).

Sicuramente avranno modo di parlare davanti alle telecamere di ciò che ha significato per loro la serie, e magari regaleranno agli spettatori qualche dettaglio interessante su ciò che succedeva dietro le quinte.

I fan hanno riversato sui social tutto il loro entusiasmo, tra gif commoventi con protagonisti i personaggi di Scrubs e ringraziamenti agli organizzatori dell'evento. C'è anche chi sa già che coglierà la palla al balzo e userà la reunion come scusa per riguardarsi da capo tutte le nove stagioni della serie. In molti aspettano l'annuncio di un eventuale sequel o reboot, ma Lawrence ha più volte ribadito che, per quanto gli piacerebbe riunirsi al cast e allo staff di Scrubs, un sequel potrebbe essere visto come mero strumento per far soldi. La storia si è infatti conclusa e sarebbe un'operazione alquanto pericolosa che rischia di rovinare la memoria di un'opera apprezzata da tutti.

Alla fine del 2019 Scrubs si è unito al catalogo di Amazon Prime e continua quindi ad essere seguita da molti spettatori attraverso la piattaforma Amazon.