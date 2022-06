Scrubs, il cast assicura il reboot a sorpresa: 'Lo faremo, ma forse sarà un film'

Non si è trattato di un annuncio vero e proprio, ma in pratica è come se lo fosse, considerando che tutto il cast e le maestranze di Scrubs sembravano tutte d'accordo: ci sono tutte le intenzioni di realizzare un reboot. Lo vogliono i fan e lo vuole la stessa serie. Ma l'opzione più papabile è un passaggio su grande schermo.

Con tante serie, saghe e franchise storici sottoposti a revival o reboot, il ripescaggio di uno delle medical comedy più esilaranti nella storia della televisione non era solo nell’aria: era praticamente dovuto. Ma il cast e la produzione ci giravano intorno già da un po’ ormai, forse troppo: già nel 2021 avevano annunciato sorprese in arrivo per i fan di Scrubs, cosa che aveva spinto in molti a pensare appunto a un reboot. Ma nessuna conferma era arrivata. A distanza di un anno, il protagonista Zach Braff aveva dato ottimi spunti per un film di Scrubs. E ora, alla luce di quella che si può quasi definire una conferma, quelle idee potrebbero tornare utili.



Durante un panel dedicato alla serie presso l'ATX TV Festival, uno di quei tanti panel che mettono in scena le reunion dei cast e che potrebbero tranquillamente passare inosservati per serie inattive già da lungo tempo, è successo il finimondo. A una domanda da parte del pubblico se la serie non fosse pronta per un reboot, il creatore originale Bill Lawrence ha risposto: "Siamo tutti così grati che qualcuno di voi ci tenga ancora, ci dà una scusa per uscire insieme. Siamo felici di trascorrere del tempo insieme in qualsiasi modo".



Ma subito dopo, la semi-conferma da parte dell’attore Donald Faison: “Ecco l'accordo: penso che tutti vogliamo un riavvio e vogliamo lavorare di nuovo insieme, ma non potrebbe essere una stagione completa. Forse come un film o qualcosa che potremmo girare in pochi mesi. Con tutto ciò che Bill sta facendo ora, non sarà mai più libero. Se trova il tempo, lo faremo".



A quel punto, Bill Lawrence, pure impegnato attualmente come co-creatore di Ted Lasso, non ha lasciato più alcun dubbio, ma ha anche confutato, nell’ottica di un film, la strada ipotizzata del musical: "Lo faremo perché le persone ci tengono ancora e ci piace passare il tempo l'uno con l'altro. Ma non so se ci sarà un musical di Scrubs a meno che tutto il cast non dica di volerlo fare". Nessun problema, il reboot basta e avanza, considerando che alla notizia la sala del panel è semplicemente esplosa. Siete anche voi tra quei fan incalliti di Scrubs? Ditecelo nei commenti!