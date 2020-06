Scrubs, Donald Faison non ci sta: 'Non voglio essere definito il nero della serie'

Alle tante voci che partecipano al dibattito, di grande attualità in queste settimane, su razzismo e discriminazione, si è aggiunta quella dell'attore Donald Faison, che ha rivelato come molto spesso sia stato definito "il ragazzo nero di Scrubs". Nella popolare sitcom, da cui presto potrebbe essere tratto un film, Faison ha interpretato Turk.

Moltissime persone, ha raccontato, non provano nemmeno a ricordare il nome del personaggio quando parlano di lui.

"È molto, molto spaventoso essere giudicato dal colore della tua pelle" ha detto in un'intervista al Kelly Clarkson Show, insieme al collega (e amico intimo nella vita reale) Zach Braff, che nella serie ha interpretato JD. "Mi è successo praticamente per tutta la vita. Anche il modo in cui le persone mi descrivono in Scrubs: sono 'il ragazzo nero di Scrubs'. Voglio dire, non sono nemmeno 'uno degli attori di Scrubs', ma 'il ragazzo nero'."

Secondo Donald Faison, "il razzismo è ovunque. Non è mai andato via, è sempre stato qui. Non è una sorpresa che questa cosa stia venendo fuori adesso, ora sta finalmente uscendo fuori. Solo quando ammetteremo che c'è del razzismo là fuori, senza darlo per scontato, cominceremo a cambiare."

Zach Braff, da parte sua, ha aggiunto di avere lui stesso molto da imparare: "Non posso semplicemente sedermi e dire: Oh no, io sono figo, il mio migliore amico è nero. Stronzate. [...] Voglio cogliere l'occasione per ascoltare davvero e imparare davvero, e vedere come posso migliorare il mio modo di essere."

Durante i mesi di lockdown i due protagonisti della sitcom hanno lanciato un rewatch di Scrubs grazie al loro podcast