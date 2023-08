Scrubs, Donald Faison è con lo sciopero:'No all'AI nelle serie tv'

Uno dei principali motivi dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori nelle ultime settimane è l'utilizzo, giudicato improprio, dell'intelligenza artificiali. A schierarsi contro l'AI è stata anche la star di Scrubs, Donald Faison, che ha dichiarato di essere assolutamente contrario all'utilizzo della propria immagine.

"Sto cercando di non scaldarmi e ad arrabbiarmi per questo genere di cose, ma non voglio morire e poi all'improvviso essere ancora negli show senza che la mia famiglia veda dei soldi e non voglio che le persone dicano cose per me che probabilmente non direi. Se hai intenzione di mettermi in un film voglio avere delle clausole e voglio che la mia famiglia riceva dei soldi per questo" ha dichiarato Faison.



Duncan Crabtree-Ireland di SAG-AFTRA ha dichiarato:"Pretendono che i nostri artisti secondari vengano scansionati e pagati per un giorno di lavoro, e loro vorrebbero possedere quella scansione della loro immagine per poter essere in grado di usarla in eterno per qualsiasi progetto senza consenso e senza compenso. Se pensate che sia una proposta rivoluzionaria vi suggerisco di ripensarci".



Anche un'attrice Marvel ha criticato l'intelligenza artificiale e l'utilizzo che ne è stato fatto nella serie del Marvel Cinematic Universe WandaVision, raccontando il procedimento subito durante la lavorazione dello show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany.



Nel frattempo si parla di una possibile reunion di Scrubs, che potrebbe certamente includere anche la presenza di Zach Braff.