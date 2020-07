Scrubs, gli episodi rimossi saranno rieditati? Ecco cosa ha detto il creatore della serie

Dopo la rimozione di tre episodi di Scrubs dal catalogo di alcune piattaforme streaming, la polemica non si placa. I contenuti sono stati cancellati per volere del creatore Bill Lawrence, che in un complesso momento come questo, ha ritenuto offensive le scene di blackface presenti nella sit-com e ha deciso così di provvedere al loro riediting.

I fan della serie hanno subito contattato sui vari social network i protagonisti della serie, chiedendo a gran voce di poter riavere gli episodi rimossi. A loro avviso non ci sarebbe nulla di opportuno in quelle immagini. Su tale questione è intervenuto dunque lo showrunner che ha detto: "C'è un motivo per cui esiste la figura dello sceneggiatore, gli attori devono solo fare ciò che è scritto. La responsabilità di nulla spetta a loro. La responsabilità di tutta questa situazione è solo mia".

Ha poi aggiunto: "Non appena la situazione si sarà calmata e la pandemia sarà terminata, provvederò sicuramente a sistemare le cose. Apporterò agli episodi le dovute modifiche e saranno ricaricati. Questo è il mio spettacolo e ne sono orgoglioso. Quei piccoli momenti mi fanno però sentire come se fossi uno stupido".

Lawrence ha poi aggiunto che il mondo del cinema e della TV, sono particolarmente arretrati sulle questioni razziali, soprattutto per via di assurdi e complessi giochi di potere: "Pare che secondo molti i social stiano rovinando la settima arte, io penso che invece si tratti di un momento di svolta. Quando ho iniziato a scrivere, nove sceneggiatori su dieci erano bianchi e, negli ultimi anni le cose non sono cambiate poi così tanto. È giunto il momento per i neri di avere tutto ciò che meritano. È giusto che loro maggiore spazio".

Già in precedenza Faison aveva detto di essere stufo di essere additato come il nero di Scrubs. Che sia questo l'inizio di una nuova era per le persone di colore?