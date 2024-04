Scrubs, la foto della reunion farà piangere tutti i veri fan

Ci sono serie TV che non vorremmo finissero mai e Scrubs è una di quelle. L'irriverente show con protagonista Zach Braff non può che essere soggetto a un rewatch infinito e l'operazione nostalgia è ancora più vivida se il cast si riunisce anche dal vivo!

John C. McGinley, noto come Dr. Perry Cox, ha pubblicato su X (ex Twitter) lo scatto della reunion parziale del cast della sitcom: nella foto vediamo Zach Braff , Sarah Chalke, Christa Miller e "un'intrusa" Amanda Kloots. Si tratta di una piccola rimpatriata visto che manca all'appello l'iconico Turk di Donald Faison ma è bastato per colpire al cuore i fan.

Non è la prima volta che gli attori di Scrubs si riuniscono: a distanza di 14 anni dal finale di stagione, oltre eventi patinati, il cast è rimasto molto unito e lo confermano i numerosi scatti sui social degli attori di Scrubs (e John C.McGinley non manca mai). Insomma manca soltanto una vera e proprio reunion. Per Bill Lawrence una reunion di Scrubs è inevitabile ma al momento non sembrerebbe ci sia nulla di concreto in cantiere. I fan, dunque, dovranno rimanere con i piedi per terra. Fortunatamente in questi anni abbiamo visto più volte insieme gli attori del cult e questa ha alimentato la sensazione che Scrubs non sia mai terminato.

