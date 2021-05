Scrubs e La valle dei pini, imminenti le reunion dei cast: ecco il trailer!

Sta arrivando il momento di un tuffo nel passato per i fan di alcune serie tv. Le star preferite dagli appassionati di Queer Eye, Scrubs, La valle dei pini e Tutti al college stanno per tornare e rivivere insieme i vecchi tempi in Reunion Road Trip di E!. Nel trailer appena pubblicato si anticipano dettagli della serie di eventi in quattro parti.

Donald Faison, Zach Braff e Sarah Chalke si riuniscono per il 20° anniversario della première di Scrubs, mentre il cast originale di Queer Eye si riunisce dopo la fine dello show nel 2007. Carson Kressley è persino pronto a stappare bottiglie in onore della reunion.



Il cast corale di La valle dei pini nel trailer si diverte a ricordare quali sono i co-protagonisti che sono stati maggiormente schiaffeggiati mentre i fan possono aspettarsi che la banda di Tutti al college torni insieme sullo schermo per parlare della loro iconica serie.

Di un futuro ritorno per la serie con Zach Braff si parla da tempo: Sarah Chalke ha parlato di un film di Scrubs, argomento di cui il cast parlerebbe spesso.

Nel frattempo anche i protagonisti dello show medical parteciperanno a questo evento, annunciato come qualcosa di speciale e non come una semplice serie di reunion.



L'evento dovrebbe svolgersi il prossimo 1° luglio e i fan stanno attendendo con ansia il momento di rivedere i loro beniamini.

Su Everyeye nel frattempo scoprite le origini di Scrubs e tutte le curiosità dello show.