Scrubs - Medici ai primi ferri: da ottobre le nove stagioni su Amazon Prime Video

Tutti pronti per tornare all'Ospedale Sacro Cuore e rivivere le avventure di J.D. e Christopher Turk in una delle serie più amate del primo decennio degli anni 2000, Scrubs - Medici ai primi ferri. Lo show sarà disponibile da domani con tutte le nove stagioni su Amazon Prime Video, per la gioia dei fan di tutto il mondo.

Scrubs - Medici ai primi ferri inizia con il tirocinio di J.D. (Zach Braff) e Turk (Donald Faison) all'Ospedale Sacro Cuore, per poi proseguire nel corso delle stagioni con il racconto dell'esperienza in corsia dei giovani medici, tra la leggerezza e la comicità della commedia e il genere medical al quale la trama è associata.

Lo show ottenne grande successo soprattutto nelle prime stagioni, con tre Emmy Award conquistati e svariate nomination ottenute anche da Zach Braff, candidato come miglior attore protagonista di una sit-com.



Zach Braff è stato candidato anche tre volte ai Golden Globe, battuto da Jason Bateman per Arrested Development - Ti presento i miei, Steve Carell per The Office e Alec Baldwin per 30 Rock.

Nel 2011 la rivista Empire ha classificato Scrubs - Medici ai primi ferri al diciannovesimo posto fra le cinquanta migliori serie televisive di tutti i tempi.

Nel novembre 2018 una foto riunita del cast aveva fatto presupporre la produzione della decima stagione, per il momento non concretizzatasi.

Negli anni è stato lo stesso Zach Braff a stuzzicare i fan circa la produzione di nuovi episodi.