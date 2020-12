Scrubs, un nuovo progetto per Sarah Chalke: arriva su Netflix Firefly Lane

Sarà in streaming su Netflix dal 3 febbraio 2021 Firefly Lane, una nuova serie che racconta la trentennale amicizia delle due protagoniste, Kate e Tully. I due personaggi saranno interpretati da due celebri "dottoresse" della tv: Sarah Chalke, Elliot Reid in Scribs, e Katherine Heigl, Izzie Stevens in Grey's Anatomy.

Firefly Lane sarà ambientata lungo diversi decenni, e Katherine Heigl e Sarah Chalke saranno invecchiate al trucco per girare alcune scene. Le versioni adolescenti di Tully e Kate saranno invece interpretate da Ali Skovbye (The Man in the High Castle) e Roan Curtis (The Magicians). Il resto del cast comprende tra gli altri anche Beau Garrett, Ben Lawson e Yael Yurman.

La sinossi ufficiale della nuova serie recita: "Quando Tully e Kate si incontrano all'età di 14 anni, non potrebbero essere più diverse. Tully è una ragazza sfacciata e audace che non si può ignorare, mentre Kate è la classica ragazza timida che non si fa mai notare. Ma quando una tragedia le riunisce, saranno legate per la vita - migliori amiche per sempre e inseparabili. Insieme vivono trent'anni di alti e bassi: trionfi e delusioni, gioie e dolori, e un triangolo amoroso che mette a dura prova la loro amicizia. Una diventa ricca e famosa, l'altra sceglie il matrimonio e la maternità. Ma attraverso i decenni, il loro legame rimane, fino a quando non dovrà affrontare la prova finale."

