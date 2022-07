Scrubs, pagata la cauzione: Eric Weinberg esce di prigione dopo le accuse di stupro

Eric Weinberg, produttore esecutivo di serie televisive americane e noto per il suo apporto in Scrubs - Medici ai primi ferri, è uscito di prigione dopo il fermo di qualche giorno fa, a causa delle accuse di aggressione sessuale a suo carico. Dopo l'arresto, Weinberg avrebbe depositato i 3,225 milioni di dollari della cauzione.

Detenuto nel carcere di Los Angeles, Weinberg è uscito di prigione il 15 luglio, secondo quanto riferito ai media dal dipartimento dello sceriffo di Los Angeles. Non esiste alcuna certezza sulla persona che ha pagato la cauzione ma potrebbe essere stato lo stesso Weinberg.



Eric Weinberg è stato arrestato qualche giorno fa perché accusato di una serie di stupri tra il 2012 e il 2019 e sospettato di altri crimini sessuali risalenti agli anni '90. Weinberg è ora atteso in tribunale il 12 agosto per difendersi dalle accuse.



Al momento non è ancora stato comunicato se l'ufficio del procuratore distrettuale abbia già esaminato la questione né se abbiano formalmente già affidato le indagini ai detective della polizia di L.A.

Tuttavia è risaputo che altre donne, presunte vittime, si sono fatte avanti negli ultimi giorni per informare gli investigatori di aver subito violenze da Weinberg.



Ora si attendono ulteriori sviluppi sulla vicenda. Nel frattempo gli amanti della serie con Zach Braff sperano in un reboot di Scrubs; secondo il cast potrebbe trattarsi di un film.