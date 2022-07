Scrubs, il produttore esecutivo Eric Weinberg arrestato per aggressione sessuale

Eric Weinberg, noto per essere stato co-produttore esecutivo della serie Scrubs - Medici ai primi ferri, è stato arrestato per una presunta aggressione sessuale, come ha confermato a Variety il dipartimento di polizia di Los Angeles. Weinberg è stato fermato a mezzanotte di giovedì 14 luglio, nella sua residenza di Los Feliz.

L'accusa nei suoi confronti è di aver commesso "diverse aggressioni sessuali, incluso lo stupro", come ha confermato LAPD in un comunicato stampa. La cauzione di Weinberg è stata fissata a 3,225 milioni di dollari.



Secondo la polizia, l'arresto di Weinberg è legato a diverse presunte aggressioni sessuali nell'area di Los Angeles tra il 2012 e il 2019.

Nel comunicato stampa, LAPD ha scritto che Weinberg "sembrerebbe aver preso di mira le donne nei negozi di alimentari, nei bar e in altri luoghi pubblici". Weinberg si sarebbe "avvicinato a donne tra i 20 e i 30 anni con la scusa di essere un fotografo e avrebbe organizzato servizi fotografici per loro. Una volta che le donne erano nella sua residenza, le avrebbe aggredite sessualmente durante il servizio fotografico".



Al momento i giornalisti non sono riusciti a contattare i rappresentanti di Weinberg mentre il suo manager, sollecitato per un commento, ha soltanto specificato di non rappresentare più il produttore.

Secondo gli investigatori potrebbero esserci vittime risalenti ai primi anni '90. Secondo il suo profilo su IMDb, Weinberg non lavora a Hollywood dal 2016, quando fu produttore esecutivo di due episodi di Graves. È stato co-produttore esecutivo della serie con Zach Braff - Scrubs è disponibile su Amazon - per 92 episodi, e ha lavorato anche in altri show come L'atelier di Veronica, Californication, Death Valley, Men at Work e Anger Management.



Qualche settimana fa, il cast di Scrubs ha confermato il reboot, anticipando che potrebbe essere un film.