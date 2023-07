Scrubs, reunion in arrivo? Un post su Instagram fa sognare i fan!

Sogno e terrore di ogni fan della serie (nona stagione docet), la reunion di Scrubs è una chimera che ci portiamo dietro da un bel po' di anni: l'argomento viene affrontato sempre più di frequente in questi tempi di rimpatriate storiche, ma in queste ultime ore qualcosa potrebbe effettivamente averci dato qualcosa di concreto a cui aggrapparci.

Già qualche tempo fa Bill Lawrence aveva definito inevitabile la reunion di Scrubs: a prendere la parola stavolta è invece proprio la moglie dell'ideatore della serie, vale a dire Christa Miller (aka Jordan Sullivan), che tramite il suo profilo Instagram ha pubblicato qualcosa che non può passare inosservato agli occhi di chi spera di rivedere lo staff del Sacro Cuore ancora una volta insieme.

"Abbiamo detto a Bill che solo le persone che sarebbero disposte a fare un reboot di Scrubs erano ammesse sulla panchina" scrive Miller in calce a una foto che la ritrae seduta sulla panchina di cui sopra in compagnia di Zach Braff, John C. McGinley e del già citato Bill Lawrence. Un messaggio che più chiaro di così non potrebbe essere: le altre star della serie raccoglieranno l'invito? Staremo a vedere! Voi, intanto, diteci nei commenti se fate parte degli ottimisti o dei terrorizzati davanti all'eventualità di una nuova stagione di Scrubs.