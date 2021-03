Scrubs, Sarah Chalke su un possibile film: 'Ne parliamo spesso, sarebbe meraviglioso'

Nonostante siano trascorsi moltissimi anni dalla fine di Scrubs, e nonostante alcuni importantissimi membri del cast abbiano perso la vita nell'ultimo periodo, i fan della serie sperano di rivedere presto o tardi una reunion di J.D. e compagni, ormai divenuti medici affermati.

Sarah Chalke nel corso di una recente intervista ha rivelato che ci sono state moltissime discussioni a tal proposito e che, potremmo addirittura sperare in un film: "Mi piacerebbe farlo. Mi piacerebbe davvero tanto. Ne abbiamo parlato. Anche se ormai le vite di tutti noi sono pienissime e folli, sarebbe davvero bello fare una cosa di questo tipo. Penso che sarebbe molto divertente una cosa del genere, come ha già fatto il cast di Psych".

Il riferimento dell'interprete dell'amatissima Elliot Reid è alla serie creata da da Steve Franks, e trasmessa per ben 8 stagioni dal 2006 al 2014, che ha avuto a disposizione ben 2 film per permettere all'intero cast di ritrovarsi.

In passato anche Zach Braff aveva parlato di un possibile film di Scrubs, mandando in delirio tutti i fan dell'amatissima sit-com. Se due indizi fanno una prova, insomma, ci sono buonissime possibilità che il cast della serie sia già a lavoro su un progetto concreto. Vi ricordiamo che di recente alcuni episodi di Scrubs sono stati censurati per contenuti razzisti.