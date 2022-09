Scrubs: lo sceneggiatore Eric Weinberg accusato di molestie

Il successo di serie culto come Scrubs e Californication lo si deve anche alla figura di Eric Weinberg, storico sceneggiatore di Hollywood, che negli ultimi tempi è finito nella bufera per le numerose denunce di violenza sessuale a suo carico.

Già a metà luglio erano scattate le manette per Weinberg ad opera del dipartimento di polizia di Los Angeles, che aveva fissato la cauzione a 3,2 milioni di dollari. Prontamente pagata il giorno dopo l'arresto, lo sceneggiatore attende ora il processo che lo vede accusato di ben 20 capi d'accusa tra cui: violenza sessuale e stupro.

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter ci sarebbero sufficienti prove per indicare l'inizio delle violenze a più di 20 anni fa. THR ha dichiarato, infatti, di essersi messo in contatto con una donna che incontrò Weinberg per la prima volta già nel 2000 e di essere stata adescata e poi condotta nella sua villa di Hollywood.

Molte sono state negli anni le denunce sporte e mai prese seriamente in considerazione, a causa anche del ruolo che Weinberg ricopriva nell'industria cinematografica in quegli anni e del peso politico che questo comportava. Con uno schema quasi sempre ripetuto per ogni sua vittima pare che lo sceneggiatore, oltre alle molestie fisiche, avesse la predilezione per le foto di nudi delle donne scattate senza il consenso e che tali scatti, insieme a fogliettini con vari nomi ed indirizzi, furono ritrovate per la prima volta già nel 2008, in una sacca da golf dalla moglie di Weinberg.

Con un'udienza ancora senza una data certa, sempre più donne stanno uscendo allo scoperto con le loro denunce e versioni dei fatti. Tutto materiale indispensabile per i detective coinvolti nell'inchiesta, che hanno rilasciato solo una breve dichiarazioni in merito: "Non abbiamo neppure scalfito la superficie".

In attesa di una sentenza ufficiale che ne stabilisca l'innocenza o meno, non è di certo una novità che ad Hollywood si parli di molestie. Ultimo in ordine di tempo è stato, infatti, l'arresto di Gary Busey, a comparire sulle prime pagine dei giornali e accusato anch'egli di reati sessuali.