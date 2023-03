Scrubs, secondo Bill Lawrence una reunion è 'inevitabile'

Le reunion dei cast storici dei film e delle serie più amati è uno dei business del momento per quanto riguarda grande e piccolo schermo: Friends ed Harry Potter hanno già dato e molti altri prodotti seguiranno il loro esempio prima o dopo (sì, stiamo guardando te, How I Met Your Mother!). Perché, allora, non dare una chance anche a Scrubs?

Già di recente Bill Lawrence aveva parlato della possibilità di un film-reunion con Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke e soci: proprio l'autore di una delle comedy più amate di tutti i tempi è tornato sull'argomento in queste ore, definendo come "inevitabile" l'arrivo, prima o dopo, di un film che riunisca il cast originale della serie.

Cast che d'altronde, stando alle parole dello stesso Lawrence, non si sarebbe mai perso di vista: "Ci piace un sacco uscire insieme. [...] Se passassero sei mesi senza vederci probabilmente finiremmo per fare una reunion di Scrubs". Tutti i protagonisti della serie, comunque, sono parecchio presi dai loro impegni, tra Zach Braff sempre più coinvolto nella sua nuova vita da attore, Sarah Chalke impegnata con Netflix e lo stesso Bill Lawrence a saltare da una Ted Lasso a una Shrinking. Per gli amici, però, del tempo si dovrà pur trovare, no? Proprio Zach Braff, intanto, ha già pensato alla trama perfetta per un film di Scrubs.