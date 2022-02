Scrubs, Zach Braff e Donald Faison di nuovo insieme in un nuovo spot!

Quando si pensa a Scrubs si pensa, inevitabilmente, a una delle storie d'amore più pure e sincere mai raccontate tra grande e piccolo schermo: no, non parliamo di quella tra JD ed Elliot, ma naturalmente di quella tra il personaggio di Zach Braff e Turk, vero e proprio simbolo di una delle serie TV comedy più amate di sempre.

Un amore incondizionato, quello tra il medico e il chirurgo, che nel corso delle 8 stagioni +1 del popolarissimo show viene espresso in ogni modo possibile e immaginabile, tra cui il musical: in più di una sequenza, infatti, troviamo i nostri alle prese con canzoni e coreografie annesse (tra cui l'indimenticabile Guy Love).

In memoria dei bei vecchi tempi, dunque, la compagnia telefonica tedesca T-Mobile ha deciso di far riunire i due vecchi amici (che, nel frattempo, hanno coltivato il loro rapporto anche nella vita reale), fargli vestire i panni dei vicini di casa e dargli da cantare una canzone sulle comodità del 5G: certo, non sarà la stessa cosa di quando i nostri si esibivano al Sacred Heart Hospital, ma rivedere Braff e Faison insieme in un numero musicale non potrà non strappare un sorriso (e una lacrima) ai fan dello show.

Cosa ne dite? Anche a voi sembra che il tempo non sia mai passato? Noi siamo decisamente tentati di procedere con l'ennesimo rewatch! Per cavalcare l'onda della nostalgia, intanto, qui trovate un nostro approfondimento sul cast di Scrubs.