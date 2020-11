Scrubs, Zach Braff elogia la sua fidanzata dopo la polemica sulla differenza d'età

La star di Scrubs Zach Braff ha elogiato la sua fidanzata Florence Pugh per la tagliente risposta data agli haters che criticavano aspramente la loro differenza d'età. Molti infatti erano stati i commenti cattivi sul divario di 21 anni che intercorreva tra l'interprete di J.D. e la sua giovane compagna.

All'inizio di quest'anno, la star di Black Widow Florence tentato di limitare qualsiasi comportamento negativo verso la sua relazione, pubblicando un video sui social in cui sottolineava che non avrebbe permesso ulteriori critiche ai suoi follower.

In una recente intervista, Zach ha dichiarato di essere rimasto volontariamente in silenzio sulla e di aver riflettuto sulle parole della Pugh, sottolineando che non sarebbe stato in grado di reagire con così tanta eleganza ed essere al contempo così pungente.

"Si è letteralmente seduta e ha registrato un video di getto", ha detto Braff alla rivista digitale di MR PORTER. "Ho pensato che non avrei potuto aggiungere nulla a ciò che aveva detto. Era un discorso così intelligente e articolato".

Braff e Pugh hanno iniziato a frequentarsi dopo aver lavorato insieme al cortometraggio Time It Takes To Get There, e sono stati visti per la prima volta in pubblico nell'aprile 2019.

Un anno dopo, la Pugh che è conosciuta per i suoi ruoli in film come Una famiglia al tappeto, Midsommar e Piccolede Donne, ha risposto ai vari commenti giunti su una foto che ha condiviso con lui per il suo compleanno.

"Non permetterò questo genere di comportamenti sulla mia pagina", ha detto la Pugh. "Mi rattrista. Mi rattrista il fatto che durante questo periodo in cui abbiamo di essere più solidale gli uni con gli altri e dobbiamo sostenerci a vicenda, dobbiamo amarci l'un l'altro il mondo soffre. Ho 24 anni. Non ho bisogno che gli altri mi dicano chi debba amare e con chi debba amare. Questo è il mio profilo, non ho nulla a che vedere con voi. Se qualcosa non vi va a genio potete anche andare altrove e smetterla di seguirmi. Non ho bisogno di questo genere di seguaci".

