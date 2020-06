Scrubs, Zach Braff sorprende i fan: 'Credo che gireremo un film'

Mentre Zach Braff e il suo collega Donald Faison sono impegnati nel rewatch di Scrubs, una dichiarazione del protagonista della serie riguardo un possibile film ha attirato l'attenzione di tutti i gli appassionati.

Durante la puntata più recente del podcast condotto dagli interpreti di JD e Turk, intitolato "Fake Doctors, Real Friends", i due hanno parlato insieme a BJ Mendelson su un possibile modo di continuare la serie. Ecco cosa ha affermato Zach Braff: "Dico così perché ho in mente Psych, che è andata avanti con due film di successo. Sarebbe divertente, credo che piacerebbe a tutti fare qualcosa del genere, dobbiamo solo convincere la Disney e Bill Lawrence. Penso che accadrà anche perché sarebbe fantastico per i fan".

La serie a cui si riferisce il protagonista di Scrubs è andata in onda dal 2006 al 2014, continuando la storia di Psych in due diversi film, l'ultimo dei quali sarà disponibile in streaming su Peacock e in cui è presente anche Sarah Chalke. Come si poteva immaginare, i fan della serie sono entusiasti di queste parole, ma per ora non si hanno conferme riguardo un eventuale film, anche per i dubbi di Bill Lawrence.

Nel frattempo se volete rivedere le divertenti puntate della serie, vi ricordiamo che Scrubs è presente nel catalogo di Amazon Prime Video.