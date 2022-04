Scrubs: Zach Braff ha la trama perfetta per un eventuale film!

Lo scorso anno il doppiatore di Perry Cox, Angelo Maggi, aveva annunciato una sorpresa per i fan di Scrubs, e in molti hanno sperato si trattasse dell'arrivo di un revival. Così non è stato, ma recentemente Zach Braff ha rivelato di avere qualche idea in merito a un eventuale film. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Looper.

"La trama dei miei sogni, lo dico ogni volta che un giornalista me lo chiede, è... hai presente quanto volevano fare il film indipendente, Dr. Acula?" ha risposto senza doverci pensare troppo Braff. "Ecco, il mio sogno è che, in qualche modo, ottengano dei finanziamenti e possano finalmente realizzare quello che era il loro sogno di una vita di essere registi indipendenti e fare il film su Dracula chiamato Dr. Acula". In Dr. Acula, sceneggiatura scritta nello show dal personaggio di J.D., il giovane dottore interpretava un medico vampiro.

Non è la prima volta che si parla di un possibile film di Scrubs, e Zach Braff aveva già proposto alcune idee, che non sono però mai state accolte. Da qui l'attore ha dunque deciso di continuare per il momento a dedicarsi al podcast che conduce insieme a Donald Faison, Fake Doctors, Real Friends, lasciando una porta aperta per un improbabile ma possibile ritorno nei panni di JD. Noi, ovviamente, restiamo in attesa di novità circa una reunion di Scrubs.