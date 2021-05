Scudetto Inter, la società ai tifosi: 'rispettate le norme anti-Covid nei festeggiamenti'

La scorsa settimana l'Inter si è formalmente laureata Campione d'Italia, e le immagini di Piazza Duomo invasa dai tifosi nerazzurri ha fatto il giro dei tg scatenando anche polemiche di natura politica. La società nerazzurra, in una nota ha voluto fare chiarezza in vista della festa scudetto.

In una nota pubblicata in vista della sfida della Sampdoria di San Siro, l'Inter "invita i propri tifosi a festeggiare responsabilmente la vittoria del 19/o scudetto, rispettando tutte le disposizioni in vigore per contrastare la pandemia di Covid-19".

"Comprendendo bene l'emozione e l'importanza del momento, ma evitare la creazione di assembramenti e di situazioni rischiose per la salute propria e altrui resta di importanza primaria per evitare il contagio e vivere al meglio questo momento speciale" conclude la nota.

Nella giornata di ieri, intanto, il sindaco di Milano Beppe Sala a seguito di una riunione con il prefetto del capoluogo lombardo ha annunciato che sarà messa a disposizione un'area fuori San Siro per 3000 tifosi, per consentirgli di celebrare la squadra di Antonio Conte al passaggio del pullman.

Nel frattempo è emerso che la UEFA potrebbe sanzionare anche l'Inter per il caso Superlega, ma intanto il Milan sta trattando con Ceferin per evitare eventuali sanzioni ed il possibile ban da Champions ed Europa League per i prossimi due anni.