Scuola di sopravvivenza: il trailer della serie interattiva con Bear Grylls!

Netflix ha diffuso in rete il trailer ufficiale di Scuola di sopravvivenza, nuova serie interattiva con protagonista Bear Grylls. Dimenticatevi dunque delle atmosfere alla Black Mirror, per il suo nuovo prodotto interattivo Netflix ha scelto di seguire le avventure del famoso esperto di sopravvivenza.

Come potete vedere nel trailer, lo show ci metterà di fronte - proprio come in Black Mirror: Bandersnatch - a delle scelte binarie come Arrampicati/Scendi o Mangialo/Buttalo, e prenderemo quindi parte attivamente alle estreme (e a volte bizzarre) situazioni in cui si andrà a cacciare il nostro amato Bear Grylls.

Diretto da Ben Simms con lo stesso Grylls nel ruolo di produttore esecutivo, Scuola di Sopravvivenza prosegue l'intenzione di Netflix di puntare su un nuovo modo di intendere il piccolo schermo. La prima serie di questo tipo ad aver debuttato sul servizio streaming è stata Il gatto con gli stivali - Intrappolato in una storia epica, seguito poi dalla serie interattiva su Minecraft prodotta da Telltale Games, software house che purtroppo ha dovuto chiudere lo scorso anno.

Infine lo scorso dicembre è toccato a Bandersnatch, film interattivo "ambientato" nel franchise di Black Mirror che ha raggiunto un pubblico molto più ampio dei suoi predecessori, essendo il primo prodotto interattivo di Netflix mirato ad una fascia più adulta. Il successo di Bandersnatch è dovuto anche ai suoi cinque possibili finali, che hanno reso l'esperienza degli utenti molto diversa rispetto al solito modo di affrontare un prodotto televisivo.