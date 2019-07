SDCC 2019: Agents of S.H.I.E.L.D. debutta alla Hall H

Marvel Entertainment è pronta a presentare tutte le sue novità al Comic-Con di San Diego, e tra queste non può mancare quella che si pensa possa essere l'ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., che per l'occasione farà il suo debutto nella iconica Hall H.

Secondo il programma dell'evento, il panel dedicato alla serie tv targata ABC si terrà nella Hall H giovedì 18 luglio, dalle 15.30 alle 16.30.

"Il cast e i produttori di Agents of S.H.I.E.L.D. torneranno al San Diego Comic-Con in grande stile, e conquisteranno per la prima volta la Hall H! Avrete l'opportunità di conoscere in anteprima gli scoop sulla incredibile conclusione della sesta stagione dello show più longevo di Marvel Television, e di scoprire cosa aspettarvi dalla settima. In questo imperdibile panel celebrativo saranno presenti anche le vostre star preferite, Clark Gregg, Chloe Bennett, Ming-Na Wen, Jeff Ward, Elizabeth Henstridge, Iain De Caestecker, Henry Simmons e Natalia Cordova-Buckley, assieme ai produttori esecutivi della serie, Maurissa Tancharoen, Jed Whedon, Jeff Bell e Jeph Loeb, per festeggiare le sette stagioni dello show con i migliori fan del mondo!"

Come al solito, l'annuncio è seguito da un disclaimer che indica la possibilità di cambiamenti nella line-up dell'evento, ma a giudicare da quello che sappiamo finora sulle varie serie presenti al SDCC 2019 (tra cui anche Game of Thrones e gli show HBO), possiamo star certi che ne vedremo delle belle!