SDCC: i panel d'addio di Supernatural e Arrow e tutti gli appuntamenti targati WBTV

Come cantano i Kansas: "Carry on my wayward son there'll be peace when you are done, lay your weary head to rest don't you cry no more..." Eppure di lacrime ne scenderanno durante l'ultimo panel di Supernatural al San Diego Comic-Con 2019. Ultima volta anche per Arrow, e prima per Batwoman e Pennyworth. Ecco tutto il calendario Warner Bros. TV di questa edizione.

L'imminente edizione del SDCC vedrà l'addio di due degli show più amati di casa The CW (canale di proprietà CBS Corporation e Warner Bros. Entertainment), Supernatural e Arrow, che si chiuderanno rispettivamente con la quindicesima e l'ottava stagione.

Il cast di Arrow farà i suoi saluti sabato 21 nella Ballroom 20, mentre Supernatural ringrazierà i fan per un'ultima volta nella celeberrima Hall H domenica 21.

Non solo addii a San Diego, ma anche un grande benvenuto per due nuove serie WBTV, Batwoman e Pennyworth, che si andranno a unire a una line-up estremamente entusiasmante.

Tra gli altri show che faranno un salto al Comic-Con ci saranno infatti anche gli altri membri del Berlantiverse, The Flash, Supergirl e Black Lightning, il teen-drama Riverdale, Legacies e Titans.

In più, i presenti avranno l'occasione di assistere alla world premiere del revival di Veronica Mars.

Di seguito trovate il programma del Comic-Con relativo agli show WBTV come riportato su TV Guide.





Giovedì 18 luglio



3:15-4:15 p.m. Teen Titans Go! Proiezione di un nuovo episodio e Q&A — Room 6DE

Venerdì 19 luglio



11:30 a.m.-12:45 p.m. Veronica Mars speciale presentazione video e Q&A — Ballroom 20‪



12:30-1:30 p.m. DC Super Hero Girls Proiezione di un nuovo episodio e Q&A — Room 6DE



3:15-4:15 p.m. Legacies speciale presentazione video e Q&A — Room 6BCF



4:30-5:30 p.m. Pennyworth speciale presentazione video e Q&A — Room 6BCF



8:00-9:00 p.m. Rooster Teeth speciale presentazione video e Q&A — Room 6DE



Sabato 20 luglio



‪10:30-11:45 a.m. Batwoman Proiezione del pilot e Q&A — Ballroom 20



3:30-4:15 p.m. Arrow speciale presentazione video e Q&A — Ballroom 20



4:15-5:00 p.m. Supergirl speciale presentazione video e Q&A — Ballroom 20



5:00-5:45 p.m. Black Lightning speciale presentazione video e Q&A — Ballroom 20



5:45-6:30 p.m. The Flash speciale presentazione video e Q&A — Ballroom 20



7:00-9:00 p.m. DC Universe series preview e Q&A — Indigo Ballroom



Domenica 21 luglio



10:30-11:30 a.m. Supernatural speciale presentazione video e Q&A — Hall H



11:45 a.m.-12:45p.m. Riverdale speciale presentazione video e Q&A — Hall H