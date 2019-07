SDCC: Pennyworth porta la Londra degli anni '60 al Gaslamp District di San Diego

Un'esperienza del tutto immersiva per i fan è in arrivo in occasione della prossima edizione del Comic-Con di Sand Diego: Epix e Pennyworth promuoveranno il lancio della serie sul maggiordomo di casa Wayne con delle attività interattive e un'ambientazione a tema nei pressi del rinomato Gaslamp District.

All'interno dell'Oxford Social Club del Pendry San Diego Hotel (435 Fifth Ave, San Diego, 92101) i fan di Pennyworth potranno vivere elettrizzanti avventure nella Londra degli anni '60, proprio come il giovane Alfred, a partire dallo stesso ingresso nell'area allestita a tema: per accedere è necessaria una password che, ovviamente, sarà tutta da scoprire.

Una volta all'interno, la prima tappa è al Velvet Rope, un luogo di ritrovo dell'alta società con tanto di cabaret, bische clandestine e musica dal vivo, mentre a seguire una biblioteca, che farà da anticamera al quartier generale della misteriosa Raven Society, le cui oscure segrete rappresenteranno l'ultima fermata del tour.

La Pennyworth Experience sarà aperta al pubblico durante il periodo del Comic-Con, nei giorni 18, 19 e 20 luglio (Orari: 11.00-17.00 il 18, 10.00-19.00 il 19 e il 20), mentre il 17 luglio nella Ballroom 20 del Comic-Con International si terrà la proiezione in anteprima mondiale del pilot della serie targata Epix.

Inoltre, il 19 luglio alle 16.30 avrà luogo un Q&A con una presentazione video dello show nella Sala 6BCF.

Pennyworth vi attende dunque al Comic-Con, mentre su Epix andrà in onda dal 28 luglio.