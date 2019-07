SDCC2019, Krypto raggiunge Robin e il resto del gruppo nel poster di Titans 2

C'è molta attesa intorno all'anticipatissima Titans 2 della DC Universe, che dovrebbe approdare sul servizio streaming il prossimo autunno, ma ecco che in occasione del San Diego Comic-Con 2019, in programma il prossimo weekend, la società ha diffuso online una serie di art poster per l'evento, tra cui uno dedicato a Titans 2.

È un poster che mostra tutti i protagonisti principali della seconda stagione, che sono Dick Grayson (Brandon Thwaites), Raven (Teagan Croft), Starfire (Anna Diop), Beast Boy (Ryan Potter), Hawk (Alan Ritchson), Dove (Minka Kelly), Wonder Girl (Conor Leslie) e Jason Todd (Curran Walters), con l'aggiunta di una new entry in basso, sotto la scritta, che è il cane Krypto, fedele amico a quattro zampe di Superboy, altra nuova entrata che vedremo nella seconda stagione.



Lascia aperte diverse letture il fatto che sia solo Todd a indossare il costume di Robin e non Grayson, che in questo secondo arco narrativo dovrebbero infatti abbandonare definitivamente il costume da Pettirosso per trovare la sua seconda identità supereroistica, quella di Nightwing. Nel cast della serie troveremo anche Iain Glenn nei panni di Bruce Wayne / Batman.



Titans 2 non ha ancora una data d'uscita ufficiale. Quanto state aspettando i nuovi episodi? Fatecelo sapere nei commenti in calce alla notizia.