SDCC2019, Swamp Thing torna a mostrarsi ai fan nel nuovo poster ufficiale

Dopo l'art poster ufficiale dedicato a Titans 2, la DC Universe ha diffuso online anche un'altra immagine questa volta dedicata a Swamp Thing, terza serie originale della piattaforma streaming che come sappiamo è stata tristemente cancellata dalla società dopo appena un episodio, anche se sarà trasmetta l'intera prima stagione.

Proprio a causa della messa in onda totale dei 10 episodi totali, Swamp Thing continua a far parte del listino e del programma della DC Universe, tanto che porterà la serie anche al San Diego-Comicon 2019, presentandola come parte del suo panel proprio grazie a questo nuovo poster. Al momento mancano soli tre episodi alla fine totale della serie, che i fan sperano comunque si salvare in qualche modo grazie alla campagna Twitter #SaveSwampThing, che al momento ha riscosso molto successo ma non il risultato sperato.



Forse (e soltanto forse!) vista la grandissima mobilitazione degli appassionati, i dubbi di James Wan sulla cancellazione e le ottime ricezioni critiche, al San Diego Comic-Con 2019 potrebbe arrivare la sorpresa definitiva con un annuncio di un rinnovo per una seconda stagione, anche se, guardando ai fatti, è davvero molto improbabile.



L'ottavo episodio di Swamp Thing, "Long Walk Home", è atteso sulla piattaforma streaming il prossimo 19 luglio. La serie terminerà il 2 agosto.