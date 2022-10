Sean Bean, le 10 morti migliori della star di Game of Thrones

Sebbene Sean Bean abbia chiuso con i ruoli che prevedono la sua morte, l'attore è ricordato soprattutto per l'incredibile numero di volte in cui i suoi personaggi hanno perso la vita di fronte la macchina da presa. Scopriamo dunque quali sono i suoi 10 miglior decessi.

Al decimo posto ci va di diritto la sua dipartita in James Bond: Golden Eye, il film in cui Pierce Brosnan veste i panni dell'iconico agente 007 mentre, Sean Bean è il villain che muore in un'incredibile esplosione. Subito dopo poi, è nostro dovere citare la morte di Boromir ne Il Signore degli Anelli, avvenuta nella prima pellicola della trilogia di Peter Jackson a seguito di un attacco da parte degli Orchi.

Un film di Sean Bean meno noto, ma che vale comunque la pena menzionare quando si parla della sua morte, è Don't Say a Word con Michael Douglas nei panni di uno psichiatra che deve recuperare la figlia rapita proprio dal personaggio interpretato da Bean che va incontro ad un tragico destino venendo sepolto vivo. In Equilibrium invece, la morte di Sean Bean qui è piuttosto rapida. L'attore sfida le regole di questa società distopica leggendo e viene così prontamente giustiziato. Al sesto posto di questo particolare classifica ci piazziamo poi la sua dipartita in The Field, il film del 1990 in cui cui cade in un dirubo inseguito da mucche in fuga. In Caravaggio, il film dedicato al celebre artista italiano, Bean veste i panni di Ranuccio Tommassoni, un uomo di malaffare ucciso proprio dal famoso pittore.

In quarta posizione poi ci va un altro film storico, ovvero Enrico VIII. Qui l'attore veste i panni di Robert Aske, uno dei leader della ribellione dello Yorkshire condannato a morte dal Re. Sul gradino più basso del podio non possiamo non posizionare la morte di Ned Stark in Game of Thrones, uno dei personaggi più apprezzati della serie HBO, condannato a morte da Re Joffrey per la sua altissimo senso del dovere e della morale.

Ritornando poi ai ruoli di Sean Bean come villain, passiamo a Patriot Games, il film con Harrison Ford in cui lo vediamo nei panni di un rivoluzionario che cerca vendetta per la morte di suo fratello. La sua tragica morte qui avviene a causa di un'ancora che dopo una colluttazione con il protagonista lo trafigge da parte a parte. Sul gradino più alto del podio vi è poi la sua violenta morte in Black Death, il film in cui il suo personaggio viene trascinato da cavalli imbizzarriti a cui era legato, venendo di fatto spappolato.

Per essere chiari però, vi diciamo che ci sono anche produzioni in cui Sean Bean è sopravvissuto. Ne avete mai vista una?