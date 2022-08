Sean Bean non vuole i coordinatori dell'intimità sui set: la replica delle attrici

Sean Bean, che ha interpretato Ned Stark in Game of Thrones, ha raccontato al Times of London Sunday Magazine di non essere un particolare fan dei coordinatori dell'intimità, perché teme che possano "rovinare la spontaneità" delle scene intime.

"Penso che il modo naturale in cui si comportano gli amanti sarebbe rovinato da qualcuno che lo riducesse a un esercizio tecnico", ha detto l'attore. "Mi inibirebbe di più perché attirano l'attenzione su altre cose".

Rachel Zegler, protagonista di West Side Story, ha twittato: "I coordinatori dell'intimità creano un ambiente di sicurezza per gli attori. Sono stata estremamente grata per quello che ho avuto in WSS: hanno mostrato grazia a una nuova arrivata come me, più hanno educato coloro che intorno a me hanno avuto anni di esperienza". Rispondendo direttamente all'affermazione di Bean, ha scritto, "la spontaneità nelle scene intime può essere pericolosa. svegliati."

Come esempio nel suo disorso, Bean ha fatto riferimento a una scena insolita della seconda stagione di Snowpiercer in cui i personaggi recitano in una scena intima con l'aiuto di un mango. Bean ha detto: "Penso che abbiano tagliato un po' in realtà. Spesso il miglior lavoro che fai, in cui stai cercando di superare i limiti, viene censurato quando le compagnie televisive o gli inserzionisti dicono che è abbastanza. È una bella scena, surreale, onirica e astratta. E in stile mango".

Dopo che l'intervistatore ha osservato che i coordinatori dell'intimità sono stati chiamati come risposta alle rivelazioni di #MeToo, con l'intenzione di aiutare le attrici a sentirsi al sicuro sul set, Bean ha risposto: "Suppongo che dipenda dall'attrice. Questa [Hall] aveva un background da cabaret musicale, quindi era pronta a tutto".

Ciò ha provocato una lunga risposta su Twitter da parte della sua co-protagonista di Snowpiercer, Lena Hall:

"Solo perché sono a teatro non significa che io sia pronta a qualsiasi cosa". Ha continuato: "Se mi sento a mio agio con il mio partner di scena e con gli altri nella stanza, non avrò bisogno di un coordinatore dell'intimità", ha scritto. "Ma se c'è una parte di me che si sente strana, disgustata, sovraesposta... Sento che i coordinatori dell'intimità sono una gradita aggiunta al set e penso che potrebbero anche aiutare con il trauma vissuto in altre scene. A volte ne hai bisogno, a volte no, ma ogni singola persona, scena ed esperienza è diversa".