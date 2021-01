Sean Bean, dopo Snowpiecer arriva la serie BBC Time: 'Un ruolo intenso e complicato'

È tra i protagonisti della seconda stagione di Snowpiecer, di cui a suo dire sarà la forza trainante, ma nel 2021 Sean Bean apparirà anche in una nuova serie tv della BBC, Time. L'attore ha parlato in esclusiva a Digital Spy del progetto e del suo ruolo, che definisce "fisicamente e mentalmente intenso".

Time è un dramma in tre parti, diretto da Lewis Arnold (Broadchurch). Sean Bean interpreta Mark Cobden, un uomo tormentato dai sensi di colpa che sta scontando quattro anni di carcere per l'omicidio di un innocente. Mark fa amicizia con la guardia Eric McNally (Stephen Graham), la cui gentilezza viene però vista come debolezza dai detenuti più agguerriti, complicando ulteriormente la vita dietro le sbarre.

La difficoltà maggiore durante le riprese, ha raccontato l'attore di Game of Thrones, è stata riuscire a staccare la spina dopo aver girato le scene più pesanti. "Di solito mi riesce abbastanza facilmente, ma questo personaggio è molto desolante. A volte è stato difficile, dopo le scene più emotive. È un po' complicato da disattivare."

Secondo Sean Bean, in Time ci sono sequenze "così cariche di emotività, così sincere e brutali, che è difficile farsele scivolare addosso alla leggera. Hai proprio bisogno di un po' di tempo. È piuttosto intenso, fisicamente e mentalmente."