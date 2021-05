Sean Bean e Stephen Graham protagonisti trailer del nuovo crime drama di BBC Time

Un nuovo crime drama sta per debuttare sul network inglese BBC, e tra i suoi protagonisti ci sono Stephen Graham e l'attore di Game of Thrones e Il Signore degli Anelli Sean Bean. Guardiamo insieme il primo trailer.

Se siete fan di Sean Bean o delle serie crime non potete perdervi Time, la nuova miniserie in tre appuntamenti che debutterà il mese prossimo su BBC.

Girata nei pressi di Liverpool, la serie prodotta da Tom Sherry, Michael Parke, Lucy Richer, Jimmy McGovern e gli stessi Graham e Bean, è diretta da Lewis Arnold, che abbiamo già visto all'opera in Broadchurch e Human.

Stephen Graham sarà Eric McNally "Un agente di custodia che cerca disperatamente di rendere sicuro l'ambiente del carcere".

Sean Bean sarà invece Mark Cobden "un uomo appena condannato al carcere consumato dal senso di colpa per il suo crimine. Mark si troverà a dover cercare di sopravvivere nel violento mondo della vita dietro le sbarre. Quando uno dei più pericolosi carcerati deciderà di far leva sulle sue debolezze, Eric dovrà scegliere tra i suoi principi e la sua famiglia. Quanto in là sarà disposto ad arrivare per far sì che la sua famiglia sia al sicuro?".

In Time vedremo anche Aneurin Barnard, Hannah Walters, Jack McMullen, Michael Socha, Sue Johnston, Siobhan Finneran e Nadine Marshall.

E voi che dite, questa volta Sean Bean riuscirà a sopravvivere?