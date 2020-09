Sean Bean e Stephen Graham in Time, nuova serie TV della BBC: tutti i dettagli

Continuano gli annunci di nuova serie prodotte dalla BBC: il network britannico ha infatti rivelato di essere al lavoro su uno show intitolato Time i cui saranno presenti gli attori Sean Bean e Stephen Graham.

La serie sarà divisa in tre puntate dirette da Lewis Arnold, famoso per il suo lavoro in "Broadchurch", incentrate sul sistema giudiziario inglese. L'attore presente nel cast di Game of Thrones interpreterà Mark Hebden, un insegnante condannato a quattro anni di reclusione a causa di un incidente, che ha causato la morte di una persona. Stephen Graham invece sarà il volto di Eric Reid, una guardia carceraria che ha sempre cercato di proteggere gli altri, i suoi principi saranno messi a dura prova quando un detenuto scoprirà i suoi punti deboli. Lo showrunner sarà Jimmy McGovern, che descrive così la serie: "La BBC mi ha messo a disposizione un giovane regista brillante e due degli attori migliori del pianeta. Sono molto felice".

Ecco invece il commento di Sean Bean: "È un privilegio per me lavorare ancora con Jimmy McGovern e sono molto felice di essere di nuovo con Stephen. Mark Hebden è un personaggio complesso e scritto alla perfezione nato da Mark Hebden e non vedo l'ora di interpretarlo". In attesa di altre notizie, vi segnaliamo le ultime novità sull'adattamento di Discworld della BBC.