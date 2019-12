Nel season finale di The Mandalorian ci aspetta la morte di un personaggio?

Per The Mandalorian è infine arrivato l'importante banco di prova del primo season finale: la serie ideata da Jon Favreau ha comunque mantenuto fin qui livelli decisamente alti, e le premesse per quest'ultimo episodio sembrano essere decisamente buone, benché dolorose.

Il season finale della serie Disney+ si apre infatti con la conferma di due addii, vale a dire quelli del Cliente e di Kuiil: si tratta, comunque, di due morti alle quali già avevamo assistito nel corso dello scorso episodio.

Discorso diverso, invece, per quanto avviene lungo quest'episodio: a lasciarci tragicamente è infatti il droide IG-11, riprogrammato in modo tale da proteggere Baby Yoda e disposto quindi a sacrificarsi facendosi esplodere davanti alle truppe imperiali per consentire a Mando e al suo piccolo amico di mettersi in salvo.

Proprio il droide interpretato da Taika Waititi è protagonista anche di un'altra scena parecchio intensa, vale a dire quella in cui vediamo in volto il protagonista di The Mandalorian, costretto a togliersi l'ingombrante elmo per lasciare che IG-11 gli curi le ferite.

A proposito di Baby Yoda, intanto: il piccoletto è ancora conosciuto ufficialmente come The Child, ma il CEO di Disney Bob Iger ha ammesso di essere a conoscenza del vero nome della star di The Mandalorian.