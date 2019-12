Il season finale di Watchmen apre le porte ad una seconda stagione?

Con l'ultimo episodio andato in onda ieri sera in America si è conclusa Watchmen, serie che possiamo annoverare senza timore di esagerare tra le migliori di quest'anno e, probabilmente, tra le più geniali e innovative quantomeno del decennio. Ma finisce davvero qui la storia di Angela?

Il season finale di Watchmen è durato più di un'ora e ha fornito risposte esaustive a tutte le domande e le curiosità chirurgicamente instillate nelle nostre menti nel corso dello show, ma ne ha anche approfittato per fornirci al tempo stesso spunti per ulteriori quesiti a cui rispondere.

Uno, in particolare: sul finale dell'episodio abbiamo infatti visto Angela trovare un uovo lasciatole da Cal una volta riacquistati i poteri di Dr. Manhattan. Allo stesso modo abbiamo assistito ad un flashback in cui lo stesso Cal spiegava alla sua compagna di essere in grado di trasferire i suoi poteri ad un'altra persona: capito l'antifona?

Con la scomparsa di Dr. Manhattan tutto sembra condurre all'idea che proprio Angela possa ereditare poteri, onori e oneri dell'amato Jon, che a questo punto sembrerebbe aver sempre immaginato la protagonista della serie come sua ideale succeditrice.

Si tratta di domande che, comunque, troveranno risposte solo in un'eventuale prosieguo dello show che, però, ad oggi non sembra ancora essere nei piani di HBO: Damon Lindelof, dal canto suo, non sembra contrario all'idea di una seconda stagione di Watchmen, anche nel caso in cui non dovesse esserci lui al timone.