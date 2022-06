Seasoned: annunciata la serie Showtime con Mandy Patinkin e Kathryn Grody

Mandy Patinkin reciterà insieme alla moglie Kathryn Grody in Seasoned, una nuova serie comica ispirata al matrimonio non ortodosso della coppia, insieme da 43 anni (che hanno raccontato con grande divertimento sui social media). Showtime ha ufficialmente annunciato di aver ordinato l'episodio pilota.

Creato e co-scritto dal figlio della coppia Gideon Grody-Patinkin e dalla sceneggiatrice e regista Ewen Wright, Seasoned segue "la relazione e la vita deliziosamente tumultuosa di una coppia sposata di successo, socievole, profondamente impegnata e leggermente pazza" e sarà interpretata da Patinkin, star di Criminal Minds e Grody . "La fonte della loro magia senza fine è la stessa del loro dolore senza fine: che sono rimasti insieme per tutto questo tempo."

"Mandy e Kathryn hanno aiutato me e milioni di spettatori online a superare la pandemia con i loro post sui social media meravigliosamente caldi, divertenti e ispirati", hanno affermato Gary Levine e Jana Winograde, Presidents of Entertainment di Showtime Networks, in una dichiarazione congiunta. “Insieme ci mostrano senza paura la gioia e il caos del matrimonio, il diventare vecchi e le umiliazioni della vita quotidiana. Siamo entusiasti di dar loro il benvenuto di nuovo su Showtime".

In attesa di nuovi aggiornamenti sulla serie, vi lasciamo con il trailer della nuova serie Showtime American Gigolò con Jon Bernthal.