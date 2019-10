Sebastian Roché è la new entry nel cast di Batwoman

Nuovo progetto televisivo per la star di Supernatural e The Vampire Diaries/The Originals, Sebastian Roché. L'attore entra a far parte del cast di Batwoman nel ruolo del Dr. Campbell.

Ormai è di praticamente di casa al network americano The CW, tanto che questo lo potremmo considerare a tutti gli effetti un ritorno.

Stiamo parlando d Sebastian Roché, attore di origini francesi e scozzesi (ma parla benissimo anche in italiano e in spagnolo) celebre per aver partecipato ad almeno la metà delle serie a tema fantasy/sci-fi/soprannaturale che vi possano venire in mente al momento: da Streghe a Fringe, da Supernatural a Grimm, per poi passare a The Vampire Diaries e The Originals.

E se recentemente lo avrete forse visto in The Man in The High Castle su Amazon, Roché è stato a lungo residente del canale WB/The CW, e vi farà ritorno con il suo ultimo ruolo: quello del Dr. Campbell in Batwoman.

Secondo quanto riportato, Campbell sarebbe "un chirurgo plastico e filantropo che gode di una buona fama e di grande rispetto a Gotham".

Il sito Comicbook ci ricorda un certo Donald Campbell, che nei fumetti si ritrovava spesso sulla strada di The Huntress, interpretata nell'Arrowverse da Jessica DeGouw, mentre vedremo una sua interpretazione in Crisi sulle Terre Infinite da parte di Ashley Scott (e che in Birds of Prey avrà il volto di Mary Elizabeth Winstead).

Che si tratti di un'interpretazione di quel personaggio?

Batwoman debutterà su The CW domani 6 ottobre.